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Арабская коалиция предложила йеменским сепаратистам перемирие и саммит

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция потребовала от сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) Йемена оставить захваченные ими военные базы и другие объекты в Адене и вернуться на прежние позиции, пригрозив в противном случае военными действиями, сообщают СМИ.

"Мы призываем все подразделения и воинские формирования переходного совета (ЮПС) (...) немедленно вернуться на свои позиции и уйти с захваченных объектов", - заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

При этом Эр-Рияд выступил с предложением поведения экстренного саммита сторон для восстановления порядка, а также прекращения огня.

Сепаратисты, как сообщают СМИ с места событий, ответили согласием на перемирие.

"Представитель Южного переходного совета подтвердил свою приверженность режиму прекращения огня, к которому призывает руководство возглавляемой Саудовской Аравией коалиции", - говорится в распространенном заявлении Совета.

Как сообщалось, сепаратисты из ЮПС взяли под эффективный контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, включая военные базы и другие правительственные объекты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Йемен

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