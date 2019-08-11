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Сепаратисты в Йемене начали отступать со своих позиций в Адене

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) начали отступление с контролируемых ими позиций в Адене, где размещается признанное международным сообществом Йемена, сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии приветствовала этот шаг ЮПС и отметила, что намерены внимательно следить за отводом войск. Ранее в коалиции потребовали от сепаратистов оставить захваченные ими военные базы и другие объекты в городе и вернуться на прежние позиции, пригрозив в противном случае военными действиями.

Как сообщалось, сепаратисты из ЮПС взяли под эффективный контроль Аден, включая военные базы и другие правительственные объекты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Йемен

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