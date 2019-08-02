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В ЛНР сообщили об одном погибшем при обстрелах со стороны ВС Украины

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины пять раз в пятницу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, сообщил начальник пресс-службы военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 12:35 преступники из 30-й бригады вооруженных формирований Украины нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта позиции наших защитников в районе н.п. Нижнее Лозовое", - сообщил Осадчий в пятницу журналистам.

По его данным, в результате обстрела со стороны украинских военных погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Кроме того, начальник пресс-службы сообщил, что Вооруженные силы Украины в пятницу обстреливали позиции ополченцев в районе населенных пунктов Фрунзе, Лозовое, Обозное и Калиново. Он отметил, что при обстрелах территории ЛНР украинские военные применяли миномёты калибра 120 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не подаются на провокации врага", - добавил Осадчий.

Украина ЛНР

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