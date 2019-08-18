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Один из ближайших соратников молдавского олигарха Плахотнюка покончил с собой

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Молдавии покончил с собой известный бизнесмен Юрий Лункашу - один из ближайших соратников молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, заочно осужденного в России, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в инспекторате полиции сектора Буюканы в Кишиневе.

Согласно сообщению, 17 августа в 20:07 в дежурную часть поступило уведомление службы 112, что на трассе R-6 находится человек с огнестрельной раной в области головы.

В Молдавии разрешено хранение и ношение оружия. В Государственном реестре оружия Лункашу фигурирует как владелец шести единиц огнестрельного оружия. Причина самоубийства пока не известна.

Известно, что Лункашу является одним из деловых партнеров и близким другом бывшего лидера Демпартии Молдавии, олигарха Плахотнюка. Он также женат на одной из сестер Плахотнюк. Лункашу являлся учредителем нескольких компаний: Denir Lux, GB&CO, Primrof Construct, Acvilin-Grup, которые занимаются бизнесом в сфере строительства, изготовления мебели и торговлей сигарет.

Вместе с членами семьи он владел несколькими домами, квартирами и другими объектами недвижимости в Кишиневе. Ему официально принадлежит и так называемый Белый дом - огромный дом с приусадебным участком в элитном районе Кишинева, построенный в стиле Белого дома в Вашингтоне.

Плахотнюк бежал из Молдавии вечером 14 июля, сразу после смены власти в стране. Позже он подал в отставку с должности председателя перешедшей в оппозицию Демократической партии и сложил депутатский мандат.

Плахотнюк заочно арестован в России по обвинению в покушении на убийство и наркобизнесе, объявлен в международный розыск.

Молдавия Юрий Лункаш Владимир Плахотнюк

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