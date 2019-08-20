Гибель в Молдавии соратника Плахотнюка будут расследовать по статье об убийстве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - После гибели молдавского бизнесмена Юрия Лункашу возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", сообщил министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе.

"Вокруг этого странного "самоубийства" есть много разных интересов, которые необходимо принимать во внимание. (...) По этому поводу было много версий, комментариев и спекуляций. Ни одна из возможных гипотез не исключена. Уголовное дело было возбуждено по статье 145 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Идет расследование. Этим делом занимаются и в прокуратуре. Мы обязаны пролить свет на это темное дело", - сказал Нэстасе журналистам во вторник.

Тело Лункашу было найдено вечером 17 августа. Его водитель Борис Бабин утверждает, что Лункашу покончил с собой в поле на его глазах.

"Всякого рода выдумки, которые были вброшены в общественное пространство, касающиеся того, что за этой смертью стоит нынешнее руководство Республики Молдова, являются частью хорошо разработанного сценария. Его внедряют наши оппоненты, страдают от того, что демократическим путем были отстранены от власти", - заявил Нэстасе.

Лункашу был одним из деловых партнеров и близким другом олигарха Владимира Плахотнюка. Во время правления Партии коммунистов Лункашу был другом бизнес-партнером сына экс-президента Молдавии Олега Воронина. Именно Лункашу ввел Плахотнюка в окружение Воронина, после чего он стал процветающим бизнесменом. Лункашу был женат на одной из сестер Плахотнюка.

Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июля, сразу после смены власти в стране. Позже, он подал в отставку с должности председателя перешедшей в оппозицию Демократической партии и сложил депутатский мандат. Плахотнюк заочно арестован в России по обвинению в покушении на убийство и наркобизнесе, объявлен в международный розыск.