Министр финансов Аргентины ушел в отставку из-за обвала песо

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне резкого падения курса песо в ответ на проигрыш президента страны Маурисио Макри на праймериз, сообщает в воскресенье телеканал Todo Noticias.

В своем письме на имя Макри чиновник заявил, что руководство, отвечающее за экономическую политику страны, требует серьезного обновления.

Макри уже предложил пост министра финансов Эрнану Лакунсу - министру экономики провинции Буэнос-Айрес. Тот дал положительный ответ.

Праймериз прошли 11 августа в преддверии президентских выборов в октябре. В ходе предварительного голосования представитель левоцентристской оппозиции Альберто Фернандес опередил действующего президента.

Фернандес шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, которая занимала этот пост в течение восьми лет - до 2015 года. В период ее президентства Аргентина объявила о дефолте по долгу, национализировались компании и вводились меры валютного контроля. Администрация Киршнер оказалась замешанной в ряде коррупционных скандалов, а ее саму обвинили во взяточничестве.

Макри проводит дружественную политику, и опасения, что он может проиграть окончательные выборы, намеченные на 27 октября, испугали трейдеров.

Вечером в понедельник сообщалось, что фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса Merval потерял более 28%, его падение является самым существенным с 2008 года. Песо в тот день потерял около 24% к предыдущему закрытию торгов.