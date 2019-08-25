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Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 августа

G7 без России, удары Израиля по Дамаску и поиски иностранца в астраханских степях

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Во французском Биаррице стартовал G7. Президент Франции Эммануэль Макрон открыл саммит, поприветствовав лидеров стран "Большой семерки" перед неформальным ужином. По данным японского агентства Kyodo, главы стран G7 обсудили вопрос о возвращении к формату "восьмерки" с участием России, но подробности этих переговоров "никогда не будут раскрыты". Перед саммитом во Франции прошли акции противников G7, переросшие в столкновения с полицией. В результате были задержаны 68 человек.

Шведский оператор британского танкера Stena Impero просил Путина о помощи. Компания Stena Bulk LLC направила письма президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой помочь в освобождении танкера, поскольку среди членов экипажа есть граждане России и Индии. Однако ни на одно из посланий Stena Bulk LLC ответа не получила.

Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска. Сирийское агентство SANA сообщало, что большинство ракет удалось сбить в воздухе. Израильское военное командование в свою очередь заявило, что нанесло удары по объектам, контролируемым иранским военным подразделением "Кудс", и таким образом предотвратило атаку иранских беспилотников на севере Израиля.

Борис Джонсон объявит на G7 о сокращении отступных Брюсселю на 30 млрд фунтов. Во время воскресной встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском британский премьер сообщит, что Великобритания выплатит Брюсселю лишь 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit. Это четверть суммы, о которой договаривалась с ЕС экс-премьер страны Тереза Мэй.

Потерявшийся в астраханских степях иностранец нашелся. Гражданин Германии, который отправился в степь на мотоцикле и пропал, сам вышел на связь и сказал, что добрался на попутных машинах до Астрахани. Правда, ранее в МЧС сообщали, что пропавший - португалец.

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