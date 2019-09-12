Что случилось этой ночью: четверг, 12 сентября

Протесты в Улан-Удэ, провальные испытания "Буревестников" и "большие ошибки" Болтона

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- CNBC узнал о прогнозе разведки США по готовности "Буревестников". В докладе американской разведки утверждается, что Россия провела испытания ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" с ноября 2017 года уже пять раз - и все они закончились падением. Однако в США полагают, что ракеты поступят на вооружение к 2025 году. Это более ранний срок по сравнению с прошлыми прогнозами.

- В Улан-Удэ задержали 15 человек на акции против итогов выборов мэра города. Как заявил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов, при задержании полицейские бросили дымовую шашку в автобус, где отдыхали протестующие. Позднее, по его словам, одну из задержанных на акции с подозрением на инсульт увезли в больницу из отделения полиции. Кроме того, депутат продемонстрировал копию распоряжения избранного мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова об ограничении движения транспорта на площади Советов, на которой и проходила акция.

- Минфин США и Валентин Гапонцев подписали мировое соглашение по иску о "кремлевском списке". Стороны просят суд окончательно закрыть дело к 11 сентября 2022 года, если к тому моменту в нем не появятся новые аспекты. При этом в Минфине США не стали отрицать, что список, в который должны были войти приближенные к Кремлю бизнесмены, составляли на основе рейтинга Forbes.

- Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок". У президента США и его советника по нацбезопасности были разногласия по вопросам КНДР, Венесуэлы и Ирака. Своего нового советника президент США обещал назвать на следующей неделе, уточнив, что он рассматривает пять "высококвалифицированных" кандидатов. Однако CNN сообщил, что Трамп намерен назначить на эту должность госсекретаря Майка Помпео, причем с сохранением поста главы Госдепа.

- Британское правительство обнародовало наихудший сценарий "жесткого" Brexit. В документе "Операция Yellowhammer" говорится, что выход из ЕС без сделки с Брюсселем может привести к росту цен на продовольствие и топливо, нарушению поставок лекарств, беспорядкам на улицах Великобритании и серьезным перебоям на границе. Этот план очень похож на слитый документ, ранее опубликованный The Sunday Times. Правда, Times называла этот сценарий "базовым", в то время как в документе британского правительства о нем говорится как "наихудшем".