Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими на площади Советов, где проходила акция против итогов выборов мэра, 15 человек доставлены в отдел полиции Советского района города, сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях.

"Люди сидели в автобусе, залетает дымовая шашка. Нас вытравили из автобуса. А когда вышли из автобуса, нас поставили всех на колени. В советский отдел полиции доставили 15 человек", - сказал Цыренов.

По его мнению, полиция намерена составить в отношении него второй протокол о нарушении порядка проведения собрания (п. 2 ст. 20 КоАП РФ).

"Сейчас нас хотят привлечь к административной ответственности. В отношении меня они могут возбудить вторую "административку", чтобы возбудить уже уголовное дело", - пояснил Цыренов.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

На площади Советов в Улан-Удэ в ночь на вторник собрались местные жители, недовольные результатами выборов мэра. Собравшиеся, среди которых был и Цыренов, требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.

Во вторник сотрудники полиции разогнали собравшихся и задержали двух человек, в том числе Цыренова. Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Кроме того, суд арестовал на пять суток блогера Дмитрия Баирова, задержанного на площади Советов города за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

В четверг суд рассмотрит еще два протокола, составленных на Баирова: по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В воскресенье, 8 сентября, в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов. Кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев набрал 36,58% голосов.