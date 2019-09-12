Новый глава Улан-Удэ приказал перекрыть площадь, где протестовали из-за выборов мэра

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях продемонстрировал копию распоряжения избранного мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова об ограничении движения транспорта на площади Советов, где собирались недовольные результатами выборов главы бурятской столицы.

"Комитету городского хозяйства обеспечить установку дорожных блоков по периметру площади Советов. Запретить движение, остановку и стоянку транспортных средств на территории площади Советов", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что распоряжение выдается "на основании письма Министерства образования и науки Республики Бурятия от 11 сентября 2019 года о подготовке в проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения".

Документ подписан "исполняющим обязанности руководителя администрации Улан-Удэ" - Шутенковым.

Цыренов также сообщил, что в настоящее время он находится в отделе полиции Советского района Улан-Удэ с еще 14 людьми, которых доставили туда с площади Советов. Среди них - сестра члена Совета Федерации Вячеслава Мархаева, который участвовал в прошедших в воскресенье выборах мэра. Ранее депутат рассказал, что полицейские при задержании их "вытравили из автобуса", бросив внутрь дымовую шашку.

На площади Советов в Улан-Удэ в ночь на вторник собрались местные жители, недовольные результатами выборов мэра. Собравшиеся, среди которых был и Цыренов, требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.

Во вторник сотрудники полиции разогнали собравшихся и задержали двух человек, в том числе Цыренова. Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Кроме того, суд арестовал на пять суток блогера Дмитрия Баирова, задержанного на площади Советов города за нарушение правил проведения публичных мероприятий. В четверг суд рассмотрит еще два протокола, составленных на Баирова: по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В воскресенье в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Шутенков с 52,52% голосов, кандидат от КПРФ - сенатор от Иркутской области Мархаев - набрал 36,58% голосов.