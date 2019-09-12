Одну из задержанных на акции в Улан-Удэ увезли в больницу из ОВД

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Женщине, задержанной в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, стало плохо в отделении полиции Советского района, сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в онлайн-трансляции в соцсетях.

"Одна из задержанных - женщина - почувствовала себя очень плохо, вызвали скорую помощь, сейчас ее увозят в медучреждение. У женщины подозрение на инсульт. У нее он уже был недавно", - сказал Цыренов.

До этого в трансляции было видно, что медики оказывают помощь женщине, которая лежала на полу, после чего ее уложили на носилки и унесли.

Ранее Цыренов сообщил, что полиция задержала 15 участников акции протеста на площади Советов в Улан-Удэ, недовольных тогами выборов мэра города. По его словам, полицейские при задержании "вытравили" их из автобуса", бросив внутрь дымовую шашку.

Во вторник сотрудники полиции разогнали собравшихся и задержали двух человек, в том числе Цыренова. Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Кроме того, суд арестовал на пять суток блогера Дмитрия Баирова, задержанного на площади Советов города за нарушение правил проведения публичных мероприятий. В четверг суд рассмотрит еще два протокола, составленных на Баирова: по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В воскресенье в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Шутенков с 52,52% голосов, кандидат от КПРФ - сенатор от Иркутской области Мархаев - набрал 36,58% голосов.