Пелоси обвинила Белый дом в попытке замять дело с разговором Зеленского

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в том, что та пыталась не дать ход информации из телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Это попытка скрыть это дело" - заявила Пелоси на пресс-конференции 26 сентября.

По мнению Пелоси, Трамп нарушил президентскую присягу, и расследование будет продолжено. Однако она не уточнила, как будет развиваться дальнейший процесс импичмента.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщил своему руководству сотрудник американской разведки. Затем сообщение по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Этот документ основан на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.