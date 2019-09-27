В Киеве назвали юридические основания для возможного открытия "дела Байдена"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий пояснил юридические основания для возможного расследования действий бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в части якобы давления на пятого президента Украины Петра Порошенко: заявление самого Порошенко или инициатива правоохранительных органов США.

В интервью радио "НВ" в пятницу Холодницкий отвечал на вопросы в контексте обнародованной стенограммы разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

На вопрос, допускает ли он, что Трамп мог давить на Зеленского с целью открыть дело против Байдена, руководитель САП сказал: "Я не тот человек, который должен или имеет право делать такие допущения".

Говоря о том, есть ли юридические основания для открытия уголовного дела в отношении Байдена, который якобы оказывал давление на президента Порошенко в вопросе смены генерального прокурора Украины, Холодницкий сказал: "По какой статье? И вопрос: это украинская юрисдикция или американская?".

Вместе с тем, руководитель САП пояснил: "Если американская сторона увидит необходимость это расследовать... мы не можем по собственной инициативе, услышав что-то (начинать расследование - ИФ). Если будет заявление того же пятого президента (Порошенко - ИФ), что на него было какое-то давление, то, конечно, такое производство должно быть зарегистрировано".

Он подчеркнул: "Но если и совершалось давление от должностного лица другой страны, то, прежде всего правоохранительные органы этой страны должны спросить, что это было".

"По состоянию на сейчас ни НАБУ, ни САП таких заявлений не получали. Возможно, он написал такое обращение в ГБР или Генеральную прокуратуру Украины. Я не могу сказать", - добавил он.

"Я дал чисто юридический комментарий, так, как пишет книжка", - подытожил Холодницкий.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа. По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Ранее на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена.