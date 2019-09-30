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РФ поможет Сирии ввести в школах изучение русского языка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия поможет Сирии ввести преподавание русского языка в школах, заявил ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников по возвращении из Дамаска.

В Сирии он обсудил с министром просвещения планы преподавания русского языка в школах в качестве второго иностранного. "Процесс уже идет. Он (сирийский министр - ИФ) сказал нам, что у него была встреча с нашим министром просвещения Ольгой Васильевой, и там этот вопрос (изучения русского - ИФ) обсуждался", - сообщил Мельников в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Он попросил министерство просвещения РФ проработать вопрос оказания содействия Сирии в преподавании русского языка. "Это может быть подготовка методистов и какие-то другие формы", - добавил ответственный секретарь.

Сергей Мельников Сирия Дамаск Ольга Васильева

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