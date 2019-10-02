МИД Австралии заявил об общих с США интересах в расследовании "российского дела"

Глава МИД Австралии Марис Пейн и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Помощь, которую Австралия предложила Соединенным Штатам в расследовании предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 года, отвечает национальным интересам страны, заявила в эфире ABC глава австралийского МИДа Марис Пейн.

"Мы работаем в интересах Австралии, и мы работаем с нашим ближайшим и наиболее важным союзником", - сказала министр.

Она добавила, что власти Австралии оказывают США адекватную помощь в силу своих возможностей.

Пейн также заявила, что не считает, что Австралию втягивают во внутриполитические проблемы США.

Газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на двух чиновников, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном просил оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в поиске информации, чтобы дискредитировать расследование спецпрокурора Мюллера.

Представитель австралийского правительства накануне подтвердил, что Трамп просил Моррисона о такой помощи. Он отметил, что австралийское правительство всегда готово оказывать содействие, чтобы пролить свет на расследование.