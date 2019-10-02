Что случилось этой ночью: среда, 2 октября

Задержание топ-менеджера "Аэрофлота", отставка главы ФСИН и новые ракетные пуски в КНДР

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Замгендиректора "Аэрофлота" Владимир Александров задержан по делу о мошенничестве. По словам источника "Интерфакса", следователи допросили топ-менеджера в качестве подозреваемого, в течение 48 часов ему должны избрать меру пресечения. Помимо Александрова по этому делу задержана адвокат Дина Кибец. Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

- Директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности. Причиной отставки стало достижение предельного возраста нахождения на службе: 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет. Должность директора ФСИН он занимал семь лет - с 2012 года.

- Северная Корея снова запустила снаряды. Они были выпущены из прибрежного города Вонсан на юго-востоке КНДР в направлении Японского моря. В Токио уточнили, что один из двух снарядов упал в исключительной экономической зоне Японии у острова Дого. Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что пуски нарушают резолюции ООН и выразил протест Пхеньяну. На радиационный фон в Приморье - единственном регионе РФ, граничащем с КНДР - пуски не повлияли.

- Путин присвоил гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России. Указ не был обнародован, но источники "Ведомостей" утверждают, что президент РФ подписал его еще несколько недель назад. Этого звания Чемезов удостоился "по совокупности заслуг" - за вклад в развитие ОПК и повышение обороноспособности России.

- Помощь США в расследовании "российского дела" отвечает интересам Австралии, заявила глава МИД страны Марис Пейн. Она добавила, что австралийские власти оказывают своему "наиболее важному союзнику" - Вашингтону - адекватную помощь в силу своих возможностей. Это заявление последовало за публикацией The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп просил премьера Австралии помочь дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

- "Локомотив" уступил "Атлетико" в матче Лиги чемпионов. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба. Теперь "Локомотив" с тремя очками занимает третье место в группе D. Следующие матчи в группе пройдут 22 октября.