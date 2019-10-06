Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 октября

Допрос ФБР депутата Госдумы, усиление Турции на сирийской границе и новые подробности об "украинском деле"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. По сообщению посольства РФ в США, после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате, а затем предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке". Российское диппредставительство объяснило этот инцидент стремлением США сорвать форум "Диалог Форт-Росс" и уже направило в Госдепартамент ноту протеста.

- Трамп заявил, что позвонить Зеленскому его попросил глава минэнерго США. Президент Соединенных Штатов отметил, что он на самом деле "даже не хотел делать звонок", но министр энергетики Рик Перри попросил его обсудить с Киевом "что-то о заводе СПГ".

- Перри призывал Зеленского включить в состав правления "Нафтогаза" американцев. При этом кандидатами на эти посты были чиновники из его родного Техаса. Также министр, о готовящейся отставке которого сообщали СМИ, требовал, чтобы Киев победил коррупцию, но напрямую расследовать "дело Байденов" не просил.

- Турция усилила войска на границе с Сирией. Анкара направила десять бронетранспортеров с военной техникой и автобус с военнослужащими на сирийскую границу. Это произошло вскоре после объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности начать операцию в Сирии уже в ближайшее время.

- В здании МИД РФ произошло задымление. В МЧС РФ получили сообщение о пожаре, которое впоследствии не подтвердилось. Возгорание, по данным МИД, произошло во флигеле здания. Позднее стало известно, что произошло только задымление и оно уже локализовано. Причиной инцидента стало короткое замыкание.

- Защитник новосибирской "Сибири" скончался в возрасте 29 лет. По данным ФХР, хоккеист в течение года боролся с тяжелой болезнью. Помимо "Сибири", в КХЛ Мнацян выступал за "Адмирал", "Нефтехимик" и "Барыс".