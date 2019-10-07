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Улица Путина появилась в столице Южной Осетии

Решение о переименовании принято в день рождения российского президента

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Осетии решили назвать одну из центральных улиц Цхинвала - улицу Московскую - именем президента России Владимира Путина.

"Такое решение принято в знак благодарности за всемерную и постоянную поддержку народа Южной Осетии, за спасение Южной Осетии в августе 2008 года и принятое тогда руководителями России решение о признании независимости республики", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник мэр Цхинвала Алан Кочиев.

По его словам, решение о переименовании улицы поддержала соответствующая комиссия при мэрии.

Улица Московская, которой дали имя Путина, находится в центре Цхинвала. На ней располагается Югоосетинский государственный университет, а также обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации президента, решение было принято по поручению президента республики Анатолия Бибилова в день рождения главы российского государства.

Южная Осетия Цхинвал Владимир Путин

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