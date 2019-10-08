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Песков заявил, что слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп до сих пор не раскрыл суть своих заявлений о том, что он хотел бы поладить с Россией - действительность расходится со словами американского лидера.

На просьбу прокомментировать звучащую в США критику в отношении Трампа за то, что он дружелюбен к России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы действительно знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с РФ и выстраивания, ремонта наших двусторонних отношений. Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно "поладить с Россией".

Песков обратил внимание, что смысл этого выражения - "поладить с Россией" - непонятен и до сих пор не раскрыт. По словам пресс-секретаря, "действительность наших двусторонних отношений (Москвы и Вашингтона - ИФ), к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями Трампа". Песков добавил, что эта "действительность гораздо более печальная, и мы видим ежедневные проявления, которые еще более усугубляют атмосферу недоверия и местами напряженности между Москвой и Вашингтоном".

"Это с сожалением можно констатировать. А разные публикации, что он (Трамп - ИФ) сказал те слова или эти слова - мы к этому с известным допуском относимся, потому что это информация, не имеющая отношения к официальным источникам", - указал Песков.

Отвечая на вопрос, в чем причина, что действительность существенно расходится с заявлениями Трампа, Песков сказал: "Наверное, это хлеб политологов, аналитиков - пытаться разобраться с тем, что сейчас происходит в США. Там очень сложные процессы, противоречивые, и, наверное, это нужно самим американцам с этим разбираться. У нас своих дел хватает".

В июне 2019 года, в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Японии, Трамп говорил, что хочет "поладить с Россией" и выражал уверенность, что это ему удастся.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США

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