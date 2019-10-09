Что случилось этой ночью: среда, 9 октября

Выяснение роли Украины в крушении MH17, подразделение ГРУ по "дестабилизации Европы" и микропластик по всему Севморпути

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении MH17. Нидерландских депутатов, в частности, интересует, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство в зоне военного конфликта в Донбассе. Решение о расследовании было принято единогласно.

- В ГРУ есть секретное спецподразделение 29155 по "дестабилизации Европы", сообщили NYT в разведслужбах четырех западных стран. Как утверждается, именно оно причастно к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и Сергея и Юлии Скрипалей, а также к попытке госпереворота в Черногории и "кампании по дестабилизации" в Молдавии. Подразделение действует не менее десяти лет и квалифицируется на "подрывной деятельности, саботаже и убийствах". Причем оно настолько секретное, что о его существовании не знают даже другие сотрудники ГРУ, полагают западные спецслужбы.

- Индия закупит у России истребители на $2,5 млрд. Дели планирует в ближайшее время модернизировать свой парк Су-30МКИ и закупить у России 21 МиГ-29. Источники "Ведомостей" оценили две сделки более чем в $2,5 млрд. Кроме того, Индия планирует приобрести 12 Су-30МКИ, и эта сделка не входит в указанную сумму.

- Сенаторы США пришли к выводу, что Россия помогала Трампу и мешала Клинтон на выборах 2016 года. В докладе комитета по разведке Сената США отмечается, что сотрудники "Агентства интернет-исследований", связанного с Евгением Пригожиным, делали это по указанию Кремля. Причем, согласно докладу, их действия в соцсетях в основном были направлены на избирателей-афроамериканцев.

- Российские ученые обнаружили частицы микропластика на всем Севморпути. Исследователи нашли микропластик как в поверхностной воде, так и в морских организмах. Результат исследования в Дальневосточном отделении РАН назвали "прорывным".

- Белый дом отказался помогать Конгрессу в расследовании против Трампа. Юрист Белого дома в письме назвал расследование конгрессменов незаконным и однопартийным. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которой и было адресовано письмо, объяснила отказ попыткой скрыть связь Трампа с Украиной и поставить президента США выше закона. "Мистер президент, Вы не стоите выше закона. Вы будете привлечены к ответственности", - заключила она.

- "Союзмультфильм" решил провести ребрендинг. По его результатам студия обзаведется едиными логотипом и шрифтами, которых у нее прежде не было, а также новыми слоганами - "А давай вместе!", "Союз=вместе", "Когда мы вместе". Правила изображения персонажей тоже зафиксируют. Так "Союзмультфильм" рассчитывает увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом.