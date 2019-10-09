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Российские ученые обнаружили частицы микропластика на всем Севморпути

Российские ученые обнаружили частицы микропластика на всем Севморпути
Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ученые в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" обнаружили частицы микропластика в воде на протяжении всего маршрута Северного морского пути, говорится в распространенном в среду сообщении Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

"Еще один прорывной результат - обнаружение микропластика в поверхностной воде и в морских организмах по всему маршруту Северного морского пути", - говорится в сообщении.

О предварительных научных результатах экспедиции сообщил ее руководитель, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории арктических исследований института Игорь Семилетов.

Среди других результатов экспедиции отмечается открытие мощных выбросов геофлюида, включая пузырьковый метан, которые привели к росту концентрации метана в водной толще и в воздухе.

В рамках 78-й экспедиции на судне "Академик Мстислав Келдыш" проводятся комплексные океанографические исследования. Район исследований ученых - акватории Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря.

Академик Мстислав Келдыш Севморпуть

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