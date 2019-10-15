Поиск

Турция собралась в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Турция на первом этапе вернет в Сирию 1 млн беженцев, на втором этапе - еще 2 млн человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вторжение Турции в Сирию

"Дай Бог, за короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе в Сирию вернутся 1 млн беженцев, на втором - еще 2 млн человек", - сказал Эрдоган во вторник в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Эрдоган 9 октября сообщил о начале в Сирии турецкой военной операции "Источник мира", целью которой названа борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости

В Общественной палате сообщили о задержании в Минске россиянки, попавшей под санкции США

В Общественной палате сообщили о задержании в Минске россиянки, попавшей под санкции США

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Адвокат сообщил о включении Давыденко в списки на обмен с Украиной

Россиян, хорошо относящихся к Украине, с февраля стало в полтора раза больше

Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек

Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии

Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии

Что случилось этой ночью: вторник, 15 октября

Букеровскую премию - 2019 вопреки правилам вручили сразу двум авторам

Вторжение Турции в Сирию

США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

Трамп разрешил Госдепу и Минфину США вводить санкции против Турции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');