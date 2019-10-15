Турция собралась в два этапа вернуть в Сирию 3 млн беженцев

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Турция на первом этапе вернет в Сирию 1 млн беженцев, на втором этапе - еще 2 млн человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Дай Бог, за короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе в Сирию вернутся 1 млн беженцев, на втором - еще 2 млн человек", - сказал Эрдоган во вторник в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Эрдоган 9 октября сообщил о начале в Сирии турецкой военной операции "Источник мира", целью которой названа борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.