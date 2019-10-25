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В Минске заявили об отсутствии потребности в российском госкредите на $600 млн

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Белоруссии Владимир Ермолович заявляет об отсутствии потребности "в каких-то политических кредитах" от России.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем", - сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.

Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году и "есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год", подчеркнул министр. "Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - заявил Ермолович.

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Белоруссия

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