В Белоруссии заявили, что кредит в Китае может стать альтернативой российскому

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии в этом году намерено привлечь кредит от Банка развития Китая, который по сумме может быть сопоставим с обсуждаемым госкредитом России на $0,6 млрд, сообщил агентству "Интерфакс" министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Мы подписали с Банком развития Китая меморандум о сотрудничестве и намерены выйти на кредитное сотрудничество в этом году", - сказал Ермолович.

Комментируя возможность использования китайского кредита в качестве альтернативы российскому, министр сказал: "В принципе, да, может (стать альтернативой - ИФ)". "И по сумме, и по стоимости это вполне конкурентный с российским кредитом источник", - глава Минфина.

"Банк развития Китая предоставит кредит правительству (Беларуси - ИФ) и это будет существенный объем, на уровне $0,5-0,6 млрд", - уточнил Ермолович.

Комментируя ситуацию с привлечением российского госкредита, Ермолович отметил, что "мы свое предложение внесли, ждем решения российских коллег". Он подтвердил, что белорусская сторона "рассматривает госкредит России как источник рефинансирования (внешних обязательств в этом году - ИФ)".

Между тем министр констатировал, что по поводу практической реализации договоренностей с правительством России о предоставлении Белоруссии госкредита "лучше российским коллегам задать этот вопрос". "Здесь не надо никаких движений делать, надо просто принять решение и все. Решение не за нами. Если бы мы были кредиторами, то стороне заемщика объяснили бы свое решение", - добавил Ермолович.

Он также констатировал, что белорусская сторона пока не проинформирована о сроках предоставления финального транша на $200 млн из одобренного в 2016 году финкредита Европейского фонда стабилизации и развития на $2 млрд.

В начале апреля первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия предоставит Белоруссии финансовый госкредит на сумму до $600 миллионов для рефинансирования ранее выданных РФ займов.