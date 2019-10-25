Белоруссия понадеялась получить кредит Банка развития Китая на $500 млн до конца года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия до конца года рассчитывает привлечь кредит Банка развития Китая, заявил журналистам в пятницу в Минске министр финансов Максим Ермолович.

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту (Банка развития Китая. - ИФ) завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", - сказал Ермолович.

Он уточнил, что речь идет о сумме 3,5 млрд китайских юаней (около $500 млн).

По словам министра, состоялся "ряд встреч, в Минск приезжала большая группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить всю необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту".

"Все основные элементы кредита согласованы, ожидаем решения со стороны банка Китая, со своей стороны готовим документы для проведения внутригосударственных процедур", - добавил Ермолович.

Как сообщалось, Минфин Белоруссии летом заявил о намерении привлечь кредит Банка развития Китая в связи с отсутствием прогресса в диалоге по выделению российского госкредита на $600 млн.

Ермолович заявил также об отсутствии потребности "в каких-то политических кредитах" от России.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем", - сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.

19 октября первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть. "Не решено пока. Его (решения по этому кредиту - ИФ) может и не будет", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.

Ранее Минск обратился с просьбой о выделении очередного российского госкредита для рефинансирования части обязательств перед РФ по внешнему долгу в 2020 году. В апреле 2019 года правительство РФ согласовало выделение Белоруссии госкредита на $600 млн для рефинансирования прежних займов.

В июне Ермолович заявил, что Москва увязывает выделение Минску государственного кредита на $600 млн с интеграционными процессами.

Минфин Белоруссии летом заявил о намерении привлечь кредит Банка развития Китая в качестве альтернативы российскому госкредиту в связи с отсутствием прогресса в диалоге по выделению $600 млн.