Победитель президентских выборов в Аргентине призвал освободить экс-лидера Бразилии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Аргентины Альберто Фернандес призвал к освобождению экс-лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего многолетний тюремный срок, передает в понедельник Bloomberg.

Выступая перед сторонниками в Буэнос-Айресе, Фернандес заявил, что считает несправедливым вынесенный Луле да Силве приговор. С подобными заявлениями он выступал и в ходе своей президентской кампании. В июле он навещал Лулу да Силву в тюрьме в городе Куритиба на юге Бразилии.

Лула да Силва управлял Бразилией с 2003 по 2010 годы, в 2017 году его приговорили к 9,5 годам тюрьмы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он вину не признает.

Несмотря на то, что Лула да Силва отбывает тюремный срок и осужден по коррупционному делу, бразильцы продолжают питать к нему симпатию как к бывшему лидеру страны. Из-за отбывания тюремного срока Лула да Силва не смог принять участие в президентских выборах в прошлом году, хотя и лидировал по опросам общественного мнения. Тогда левая Партия трудящихся выдвинула вместо него Фернанду Аддада, но этот политик проиграл нынешнему президенту Жаиру Болсонару.

Согласно предварительным результатам прошедших накануне выборов в Аргентине, после подсчета почти 98% бюллетеней Фернандес набирает 48,04% голосов, а президент Маурисио Макри получает 40,44%. Макри уже признал поражение и поздравил Фернандеса с победой.