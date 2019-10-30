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В китайском Хэбэе закрыли стеклянные мосты для проверки их безопасности

В китайском Хэбэе закрыли стеклянные мосты для проверки их безопасности
Самый длинный стеклянный подвесной мост в мире в китайской провинции Хэбэй
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В провинции Хэбэй на востоке КНР закрыли стеклянные мосты, пешеходные дорожки и смотровые площадки, чтобы проверить их на предмет безопасности, сообщают в среду китайские СМИ.

Всего в провинции закрыли 32 подобные достопримечательности. В КНР за последние несколько лет на них произошло несколько несчастных случаев: погибли несколько человек, многие получили серьезные травмы.

Такие достопримечательности из стекла получили особую популярность после того, как в провинции Хунань появился мост Чжанцзяцзе, признанный в 2016 году самым длинным и высоким стеклянным мостом в мире. Он расположен на высоте около 300 м, его длина - 430 м. Эту достопримечательность периодически закрывают, в частности, во время дождя, поскольку стекло становится очень скользким и опасным для посетителей.

Рекорд моста Чжанцзяцзе был побит в 2019 году, когда в деревне Хуаси в провинции Цзянсу на востоке Китая был открыт стеклянный мост длиной 518 метров. Туристов особо привлекает так называемый "эффект битого стекла": люди, стоящие на мосту, могут слышать звук лопающегося стекла и заметить появляющиеся трещины под ногами.

Стеклянные мосты считаются визитной карточкой Китая. Они привлекают как иностранных, так и местных туристов. Всего по стране насчитывается около 2,3 тыс. стеклянных мостов.

Китай Хэбэй

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