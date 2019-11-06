Поиск

Зеленского шокировало, что завод им. Малышева выпустил один танк для ВСУ за 10 лет

Зеленского шокировало, что завод им. Малышева выпустил один танк для ВСУ за 10 лет
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что завод имени Малышева с 2009 года выпустил только один танк для вооруженных сил Украины.

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

Зеленский указал, что на заводах ОПК есть задолженность по зарплате до четырех лет, уровень заработка сотрудников очень низкий, а зимой людям приходится работать в помещениях, где температура опускается до нуля градусов.

Президент заявил, что премьер Украины должен собрать весь кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме. "Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, почему мы для кого-то, для Таиланда танки делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?", - задался вопросом он.

Государственное предприятие "Завод им. Малышева" - украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома" и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.

Завод в последние годы в рамках решения задач диверсификации оборонного производства осваивал работы по сварке корпусов новых БТР-4 и БТР-3, производства новых гусениц для боевых машин пехоты.

Украина Владимир Зеленский

Новости

Эрдоган объявил о поимке жены ликвидированного главаря ИГ

На Украине возбудили дело о продаже сотрудниками СБУ незаконно собранных данных

Протесты в Гонконге

В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена местного парламента

В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена местного парламента

Индия внесла аванс $850 млн и попросила РФ ускорить поставки С-400

Индия внесла аванс $850 млн и попросила РФ ускорить поставки С-400

Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо

Бывший сотрудник Boeing предупредил о браке в системе подачи кислорода на 787 Dreamliner

NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера

NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера

Парламент Казахстана одобрил решение о выводе из аренды РФ части земель в Байконуре

В столице Боливии произошли столкновения сторонников Моралеса и оппозиции

В столице Боливии произошли столкновения сторонников Моралеса и оппозиции

Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');