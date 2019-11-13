Трамп рассматривает увольнение генерального инспектора из-за нелояльности

Причина заключается в жалобе информатора по поводу его июльского разговора с главой Украины

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос об увольнении генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, сообщает The New York Times.

По словам, четырех осведомленных источников издания, Трамп обсуждает увольнение Аткинсона, потому что тот сообщил о жалобе информатора по поводу его июльского разговора с главой Украины Владимиром Зеленским и счел ее заслуживающей доверия.

"Он сказал, что считает, что Аткинсон, которого он назначил в 2017 году, был нелоялен к нему", - сказал один из собеседников газеты.

Между тем, два других источника отметили, что, по их мнению, Трамп так выражает свое недовольство, но "увольнение Аткинсона никогда не рассматривалось всерьез".

Представители Белого дома и офиса генерального инспектора отказались от комментариев.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.