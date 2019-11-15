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Экс-советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Ему грозит до 50 лет лишения свободы

Экс-советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний
Бывший политический советник президента США Роджер Стоун покидает здание суда
Фото: Epa/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывший политический советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в пятницу признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года, сообщил в пятницу телеканал CBS.

"Роджер Стоун не может выбрать, какие факты, по его мнению, действительно важны, и соврать по поводу всех остальных", - заявил прокурор Джонатан Кравис.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса.

Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.

По данным телеканала, Стоуну грозит до 50 лет лишения свободы.

Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую судебную систему в предвзятости после того, как Стоун был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу и других правонарушениях.

"Таким образом, теперь они обвиняют Роджера Стоуна во лжи и хотят посадить его на много лет", - написал Трамп в твиттере в пятницу.

"Двойные стандарты, с которыми мы раньше никогда не сталкивались, в истории нашей страны?" - подчеркнул Трамп.

При этом президент перечислил имена тех, кто, по его мнению, также лгали властям, включая экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, экс-директора ФБР Джеймса Коми, экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент задался вопросом: "А что же с ними?".

США Дональд Трамп Роджер Стоун Роберт Мюллер

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