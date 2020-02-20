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Экс-советника Трампа приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы по "российскому делу"

Экс-советника Трампа приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы по "российскому делу"
Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Роджер Стоун, бывший советник президента США Дональда Трампа, приговорен в четверг к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения по обвинению в препятствовании расследованию о связях предвыборного штаба Трампа с Россией, которое вел Конгресс Соединенных Штатов, сообщает The Washington Post.

В ноябре 2019 года экс-советник был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля. По версии обвинения, Стоун заставлял свидетеля отказаться от сотрудничества с Конгрессом в рамках расследования "российского дела". Всего экс-советник Трампа был признан виновным по всем семи пунктам обвинения. Стоун отрицал обвинения в свой адрес.

В феврале 2020 года сообщалось, что все четыре прокурора, которые вели дело Стоуна, отказались продолжать расследование после вмешательства Минюста США. Майкл Марандо, Тимоти Джей Ши, Джонатан Крэвис и Аарон Зелински попросили суд приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти лет за дачу ложных показаний. Минюст назвал такое наказание неуместным и запросил меньший срок.

Решение Минюста и отстранение от дела профессиональных прокуроров ошеломило юристов в Вашингтоне и вызвало вопросы о возможном политическом вмешательстве в вынесение приговора.

Роджер Стоун Дональд Трамп США

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