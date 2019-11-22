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Мексика собирается купить у России три многоцелевых самолета-амфибии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Мексиканские военные обсуждают возможность покупки у России трех самолетов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мексика крайне заинтересована в покупке Бе-200. На переговорах с делегацией военных обсуждалась возможность закупки трех машин", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что российская сторона готова поставить эти воздушные суда.

Ранее пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что на прошедшем 17-21 ноября авиасалоне Dubai Airshow обсуждались поставки Бе-200 в Мексику.

В пресс-службе добавили, что с мексиканской делегацией на мероприятии также велись переговоры о возможности лицензионного производства российских самолетов-амфибий в Мексике.

Бе-200ЧС - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных ситуаций, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Воздушное судно может взять на борт 12 тонн воды. За один раз самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Бе-200 Мексика

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