Известный американский скалолаз разбился насмерть в Мексике

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Известный американский скалолаз, 31-летний Брэд Гобрайт погиб во время спуска в национальном парке Эль Потреро Чико в мексиканском штате Нуэво-Леон, сообщает в пятницу газета The Guardian.

По данным издания, из-за проблем с веревкой Гобрайт сорвался с высоты 300 метров, возвращаясь после двухдневного подъема. Его напарник, 26-летний Эйден Джейкобсон тоже чуть не разбился, но смог удержаться на уступе.

Гобрайт известен благодаря прохождению сложнейших маршрутов и своим соло-проектам. В 2017 году он установил рекорд по скорости восхождения на маршруте The Nose на Эль-Капитане в национальном парке Йосемити в Калифорнии.