Поиск

Известный американский скалолаз разбился насмерть в Мексике

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Известный американский скалолаз, 31-летний Брэд Гобрайт погиб во время спуска в национальном парке Эль Потреро Чико в мексиканском штате Нуэво-Леон, сообщает в пятницу газета The Guardian.

По данным издания, из-за проблем с веревкой Гобрайт сорвался с высоты 300 метров, возвращаясь после двухдневного подъема. Его напарник, 26-летний Эйден Джейкобсон тоже чуть не разбился, но смог удержаться на уступе.

Гобрайт известен благодаря прохождению сложнейших маршрутов и своим соло-проектам. В 2017 году он установил рекорд по скорости восхождения на маршруте The Nose на Эль-Капитане в национальном парке Йосемити в Калифорнии.

Мексика Брэд Гобрайт

Новости

ДНР распространила свою границу на всю Донецкую область

Hong Kong Airlines связала с протестами задержку зарплат сотрудникам

Hong Kong Airlines связала с протестами задержку зарплат сотрудникам

"Крымский содовый завод" лишился поставок сырья из Украины

Из ООН направили РФ запрос по действиям властей на летних акциях протеста в Москве

Из ООН направили РФ запрос по действиям властей на летних акциях протеста в Москве

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Что случилось этой ночью: пятница, 29 ноября

Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой

Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально покинул компанию

Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

Подразделение ИГ взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');