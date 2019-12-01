"Мисс Москва-2015" после развода с королем Ммалайзии пожаловалась на угрозы ее сыну

Оксана Воеводина на конкурсе "Мисс Москва-2015" Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина обратилась в правоохранительные органы в связи с поступившими от неизвестной женщины угрозами в адрес ее сына.

Как сообщил "Интерфаксу" ее представитель, правозащитник Иван Мельников, неизвестная прислала сообщение отцу Воеводиной, в котором утверждала, что сыну бывшей "Мисс Москва" грозит опасность и в связи с этим настаивала на встрече. На встречу пошла подруга Воеводиной и записала разговор. После этого женщина обратилась в полицию, рассказал Мельников.

Юрист пояснил, что в ходе разговора неизвестная неоднократно обращала внимание на уязвимость и незащищённость ребёнка, по ее словам, маленький Леон находится в опасности из-за неправильного поведения Воеводиной, связанного с судебной тяжбой с бывшим мужем.

"Мы считаем, что по смыслу приведённых в заявлении цитат имеет место указание на прямую угрозу жизни ребёнка. В связи с этим мы просим полицию провести проверку полученной информации, а также сообщения о готовящемся преступлении против несовершеннолетнего", - сказал Мельников.

Король Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан женился на обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной 7 июня 2018 года в Малайзии, а в ноябре они отпраздновали свадьбу в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall.

Развод султана был оформлен 1 июля.