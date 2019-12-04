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В РФ начали проверку из-за жалобы "Мисс Москва-2015" на угрозы после развода с королем Малайзии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Московская полиция начала доследственную проверку по обращению бывшей жены короля Малайзии, обладательницы титула "Мисс Москва-2015" Оксаны Воеводиной, заявившей об угрозах ее сыну.

"Полиция достаточно оперативно отреагировала на наше заявление, и в настоящее время уже проводится проверка", - сообщил в среду "Интерфаксу" ее представитель, правозащитник Иван Мельников. По словам юриста, в ближайшее время Воеводину позовут в полицию для беседы.

Воеводина обратилась в правоохранительные органы после того, как неизвестная женщина прислала на телефон ее отца сообщение, в котором утверждала, что его внуку грозит опасность. Женщина настаивала на встрече с Воеводиной, однако в итоге на нее пришла ее подруга и записала разговор.

Как сказал Мельников, во время разговора женщина неоднократно обращала внимание на уязвимость и незащищенность ребенка. Она заявила, что маленький Леон находится в опасности из-за неправильного поведения Воеводиной, связанного с судебной тяжбой с бывшим мужем.

"Мы считаем, что по смыслу приведенных в заявлении цитат имеет место указание на прямую угрозу жизни ребенка. В связи с этим мы попросили полицию провести проверку полученной информации, а также сообщения о готовящемся преступлении против несовершеннолетнего", - сказал Мельников.

Летом сообщалось, что малайзийский король развелся с "Мисс Москва-2015" после года брака. Мухаммад V, избранный зимой 2016 года королем всей Малайзии, сложил с себя полномочия короля в начале января 2019 года. При этом он остался главой Келантана.

"Мисс Москва-2015"

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Обладательница титула "Московская красавица-2015" Зарина Киргизова, победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и "Краса Москвы-2015" Орнелла Шигапова (слева направо на первом плане) на церемонии награждения конкурса "Мисс Москва-2015"Участница конкурса Оксана Воеводина на сцене Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня"Претендентки на звание "Мисс Москва-2015" Вероника Осипова, Оксана Воеводина, Лидия Чага, Любовь Валуй, Анна Бенедиктова, Любовь Бровко и Елена Зябко (слева направо)Обладательница титула "Краса Москвы-2015" Орнелла Шигапова (слева) во время финала конкурса "Мисс Москва-2015"Победительница конкурса Оксана Воеводина на церемонии награжденияВыступление участницы конкурса "Мисс Москва-2015" Чаяны УмейПретендентки на звание "Мисс Москва-2015" Вера Шмелева, Нина Калинина (слева направо) за кулисами конкурса
Обладательница титула "Московская красавица-2015" Зарина Киргизова, победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и "Краса Москвы-2015" Орнелла Шигапова (слева направо на первом плане) на церемонии награждения конкурса "Мисс Москва-2015"
Оксана Воеводина Малайзия Россия

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