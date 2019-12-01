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Трамп вновь пообещал искоренить СПИД в США через десять лет

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во Всемирный день борьбы со СПИДом подтвердил свое обещание покончить с эпидемией ВИЧ/СПИД в течение десяти лет, данное заявление он разместил на своей станице в твиттере.

"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы с первой леди (Меланией Трамп - ИФ) выражаем свою поддержку тем, кто живет с ВИЧ/СПИДом, и скорбим о погибших. Мы подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в Америке, сообщество за сообществом, где мы искореним СПИД через десять лет", - написал президент США.

Трамп добавил, что соответствующая программа уже начала действовать.

Аналогичное планы Трамп уже озвучивал в феврале этого года во время обращения к Конгрессу.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный ООН. Его целью является повышение осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. Также это день памяти жертв данного заболевания.

Дональд Трамп США

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