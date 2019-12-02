США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО ратифицирован Вашингтоном, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в твиттере.

"Рад сообщить, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!" - написал Помпео.

В октябре протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован Сенатом США.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Парламент Македонии ратифицировал соглашение 11 января 2019 года. Греческий парламент одобрил соглашение 25 января 2019 года.

Ситуация вокруг названия республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО: против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.