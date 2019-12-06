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Помпео тайно встретился с республиканскими донорами в Лондоне

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео провел незапланированную встречу с консервативной группой, в том числе с несколькими богатыми республиканскими донорами, в Лондоне во время визита на саммит лидеров НАТО, сообщает CNN.

Телеканал, в распоряжении которого оказалась копия приглашения на встречу, уточняет, что мероприятие было организовано фондом Hamilton Society и проходило в отеле, где остановился Помпео в ходе визита на саммит НАТО.

Отмечается, что люди, присутствовавшие на встрече, получили указание оставить свои телефоны снаружи, чтобы комментарии Помпео не были записаны.

По словам участников встречи, Помпео был "очень разговорчивым, непринужденным и интересным".

Данная встреча прошла на фоне предположений о том, что госсекретарь США может баллотироваться в Сенат от родного штата Канзас.

США Лондон Майк Помпео

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