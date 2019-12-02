Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и нефти до 30% из одного источника

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский своим указом в понедельник поручил правительству диверсифицировать поставки основных энергоносителей (кроме ядерного топлива) с условием не более 30% из одного источника.

Этим указом Зеленский утвердил принятое в понедельник решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

"Обеспечить отработку до 1 июля 2020 вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение", - такое поручение получил кабинет министров.

Помимо того правительство должно во взаимодействии с институциями Евросоюза принять меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Среди других поручений кабмину - разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер РФ, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России на Украину (среди них уголь, нефть и нефтепродукты - ИФ).

Правительство должно также организовать проверки соблюдения в 2017-2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и природного газа, в частности, для обеспечения природным газом населения, ТЭЦ и теплокоммунэнерго, по результатам которых принять соответствующие меры реагирования.

Зеленский своим указом также отменил два изданных в 2014 году указа по теме энергобезопасности, в том числе от 1 мая, которым было поручено "Нафтогазу Украины" подать иск в международный арбитраж в случае, если российская сторона откажется поставлять газ по сниженной цене, действовавшей в феврале-марте 2014 года.

Текст указа обнародован на официальном сайте президента. "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", - говорится в документе.

Соответствующим решением СНБО поручил создать совет экспертов по вопросам энергетической безопасности как консультативный орган при СНБО. Секретарь СНБО обязуется в месячный срок подать на утверждение президенту проект положения о совете экспертов.

Кроме того, кабинету министров Украины поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Евросоюза до 1 апреля 2020 года. Также кабмину поручено разработать новую редакцию Кодекса Украины о недрах и законопроект по актуализации положений общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года в части увеличения объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа и метана.

Также кабмину, в частности, предстоит утвердить финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2019 год с учетом действующего госбюджета и финплан "Нафтогаза" на 2020 год.

Центральным органам исполнительной власти поручается в месячный срок подать Антимонопольному комитету Украины информацию относительно нарушений субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции на энергетических рынках. Антимонопольный комитет в свою очередь обязан провести в установленном порядке расследование нарушений и принять соответствующие меры реагирования.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.