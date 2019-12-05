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Трамп заявил, что отлично поладил со всеми лидерами на саммите НАТО

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал очень успешной свою поездку в Лондон на саммит НАТО на фоне появления в Сети видео, на котором лидеры Канады, Великобритании, Франции и Нидерландов, предположительно, обсуждают американского лидера.

В миреТрюдо признался, что обсуждал Трампа с лидерами других стран в ЛондонеЧитать подробнее

"Фейковые СМИ делают все возможное, чтобы принизить мою очень успешную поездку в Лондон на саммит НАТО. Я отлично ладил с лидерами НАТО, даже заставил их платить на $130 млрд в год больше и $400 млрд больше за три года. Никакого повышения для США, только глубокое уважение!" - написал Трамп.

"Американское руководство обеспечивает мир силой, и мы должны продолжать демонстрировать силу и побеждать на всех фронтах - сухопутном, воздушном, морском и космическом!" - добавил президент США.

Во время саммита в интернете распространилось видео, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте ведут оживленную беседу, отдельные части которой можно разобрать на записи. СМИ трактовали этот разговор как насмешку над поведением Трампа во время саммита, в частности, его длительным общением с журналистами перед встречами.

Накануне в Лондоне завершился саммит лидеров стран-членов НАТО. Главы государств и правительств альянса дали пресс-конференции по его итогам, однако Трамп принял решение отказаться от такого формата общения с журналистами.

США Дональд Трамп НАТО

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