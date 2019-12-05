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В СБУ сообщили о сотрудничестве единоросса Кучерявого со следствием

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Член севастопольского регионального политического совета "Единой России" Игорь Кучерявый юридически не был задержан Службой безопасности Украины и живет в отеле Херсона, заявили в этом ведомстве.

В пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием. "В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член партии "Единая Россия" направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.

Между тем комитет Госдумы по международным делам будет содействовать освобождению Кучерявого по парламентской линии, написал в четверг глава комитета Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Госдума Единая Россия Игорь Кучерявый

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