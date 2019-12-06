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СБУ заподозрила единоросса в посягательстве на территориальную целостность Украины

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Член Севастопольского регионального политического совета "Единой России" Игорь Кучерявый уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

Кучерявого подозревают в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.110 УК Украины, добавили в пресс-центре.

Накануне, 5 декабря, в СБУ заявляли, что Кучерявый юридически не был задержан и проживает в одном из отелей Херсона. В спецслужбе отмечали, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член "Единой России" направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.

СБУ Игорь Кучерявый Украина Севастополь

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