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Что случилось этой ночью: четверг, 12 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Вертолет Минобороны разбился в Краснодарском крае. Крушение произошло из-за сильного тумана. Два члена экипажа погибли.

– Совфед поддержал идею наказания чиновников за оскорбления граждан. Согласно законопроекту, наказание будет уголовным. Автор инициативы считает ее противовесом в пользу граждан, которых могут штрафовать за оскорбления власти.

– Сенатский комитет перенес рассмотрение "санкций из ада" против РФ. Процедуру приостановили из-за организационных проблем. Авторы санкций добиваются от России возвращения Крыма и отказа от поддержки сирийских властей.

– "Локомотив" проиграл "Атлетико" в последнем туре Лиги чемпионов. Оба российских клуба в Лиге чемпионов завершили выступление в еврокубках. Ранее петербургский "Зенит" проиграл "Бенфике" из Лиссабона.

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