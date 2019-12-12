Совфед поддержал идею наказания чиновников за оскорбления граждан

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству решил поддержать законопроект Госдумы РФ о введении уголовной ответственности для должностных лиц за оскорбление граждан, сообщила в четверг газета "Известия".

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству полагает возможным поддержать концепцию представленного проекта федерального закона ("О внесении изменений в Уголовный Кодекс в части установления дополнительной ответственности должностных лиц, лиц, занимающих государственные должности РФ или государственные должности субъекта РФ, а равно главы органа местного самоуправления" – ИФ)", – говорится в официальном отзыве за подписью председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, который цитирует издание.

Как рассказал изданию автор законодательной инициативы, зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Александр Старовойтов, ему уже передали положительный отзыв комитета Совета Федерации. Парламентарий уточнил, что к документу есть ряд замечаний, и он готов его доработать.

"Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его внимательно изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан чиновниками. Практически мы разработали зеркальную норму", – пояснил Старовойтов.

По его словам, после того как в пользу этой меры 10 декабря высказался президент РФ Владимир Путин, законопроект имеет большие шансы на принятие, хотя ранее отрицательный отзыв на него направили правительство и Верховный суд.

В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что документ нужен, чтобы уравновесить права россиян. По мнению экспертов, принятие этой инициативы снизит негатив от закона, который наказывает граждан за неуважение чиновников.