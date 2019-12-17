Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России намерено выделить 100 тыс. тонн зерна в качестве гуманитарной помощи Сирии, поставки начнутся до конца декабря и продлятся по второй квартал 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Об этом Борисов заявил во вторник на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Российский вице-премьер также отметил, что предстоит еще многое сделать для восстановления сирийской экономики.

"Каждый раз, приезжая в Сирию, приятно наблюдать, что восстанавливается мирная жизнь. Но нам предстоит ещё многое сделать в плане восстановления экономики. Я думаю, что за год мы достигли неплохих результатов: начинает восстанавливаться комбинат по производству удобрений, неплохо идут дела в Тартусе (втором по величине портовом городе в Сирии - ИФ)", - сказал вице-премьер Асаду.

По словам Борисова, визит в Сирию проходит в преддверии встречи двухсторонней межправительственной комиссии в Москве, которая должна состояться позднее в декабре. "Я специально приехал, чтобы с моим коллегой (зампред совета министров, глава МИД Сирии, сопредседатель двухсторонней межправкомиссии Валид Муаллем - ИФ) обсудить детали, чтобы придать дополнительную динамику нашим дальнейшим шагам", - сказал он.

Двухдневный визит Борисова в Дамаск начался накануне, 16 декабря. В первый день он провел встречи с министром по делам президентства Сирии Мансуром Аззамом и главой МИД Муаллемом.