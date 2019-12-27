Ветеран "Интерфакса" задержал грабителя в Лондоне

Первый замгендиректора "Интерфакса" Вячеслав Терехов Фото: "Интерфакс"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Журналист агентства "Интерфакс" задержал в центре Лондона грабителя.

Инцидент произошел в четверг, 19 декабря, в центре британской столицы недалеко от Ливерпуль-стрит. Вячеслав Терехов шел по улице, когда к нему подбежал злоумышленник, который толкнул журналиста и вырвал у него барсетку. Отметивший недавно 80-летний юбилей журналист не растерялся, развернулся и быстро догнал грабителя. Хотя тот был молодой и крепкого телосложения, спецкору удалось сбить его с ног.

Однако разница в весовых категориях оказалась значительной, и грабитель смог вырваться. На помощь журналисту пришли два случайных прохожих. Втроем они задержали преступника, а очевидцы вызвали полицию. В настоящее время грабитель находится в тюрьме, если делу будет дан ход, то суд состоится через четыре месяца.

В результате инцидента Терехов получил незначительные травмы, у него, в частности, диагностировали трещину в лучезапястном суставе. О травмах нападавшего ничего не известно.

Вячеслав Терехов - корреспондент с многолетним опытом, по его материалам можно изучать историю современной России. Он - дуайен "кремлевского пресс-пула", в котором состоит с 1985 года. Однако Терехов вовсе не "паркетный" журналист и неоднократно освещал события в "горячих точках", включая конфликт в Афганистане, контртеррористические операции в Чечне и конфликты на постсоветском пространстве, в том числе в Абхазии и Южной Осетии.

Терехов - один из основателей "Интерфакса", руководил корреспондентами агентства.

За многолетнюю журналистскую деятельность Терехов награжден несколькими орденами, в том числе орденом "За личное мужество" и орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, имеет Благодарность президента Российской Федерации.