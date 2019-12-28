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Таможня Уругвая задержала в порту более четырех тонн кокаина

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Таможней уругвайского порта Монтевидео совместно с сотрудниками ВМС страны были задержаны контейнеры, в которых обнаружена партия кокаина, общий вес которой составил 4,4 т, сообщили таможенные власти страны.

Стоимость партии на европейском рынке составляет около $1 млрд, заявил начальник уругвайской таможни Хайме Борджи на пресс-конференции.

Груз кокаина был расфасован в 4 тыс. брусков и спрятан в грузе соевых бобов. Местом назначения контейнеров был указан порт Ломе - столицы Того.

Место производства наркотика не определено.

До этого случая вес рекордной партии кокаина, задержанного в Монтевидео в ноябре текущего года, составлял 3 т.

В августе полиция Германии задержала в порту Гамбурга прибывший из Уругвая контейнер с 4,5 тоннами кокаина стоимостью $1,1 млрд.

Уругвай

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