У жителя Брянска нашли более 30 кг наркотиков

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Брянске подозреваемого в наркоторговле, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону в воскресенье.

По данным ведомства, при обыске на съемной квартире у мужчины нашли более 30 кг альфа PVP, мефедрона, амфетамина, кокаина и гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Следствие считает его участником преступной группы, причастной к организации канала поставок в регион запрещенных веществ в особо крупном размере и их сбыту через закладки.