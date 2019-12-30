Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зрелость сыра с дырками, стареющие эмбрионы и всё более заразный ВИЧ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики нашли способ определять готовность полутвердых сыров с дырками с помощью анализа проходящих сквозь них акустических колебаний в автоматическом режиме. Обычно для измерения глазков, говорящих о готовности сыра, разрезают одну головку сыра из партии, но опытный сыродел может оценить качества на слух, ударив специальным молотком. Автоматический режим позволит непрерывно следить за созреванием продукта, а также отправлять его в продажу в нужный момент зрелости, не повреждая его при этом.

- Американские ученые выяснили, что со временем ВИЧ становится все более заразным, то есть концентрация вирусных частиц в крови пациентов становится все выше. Такую тенденцию ученые проследили в течение последних 10 лет, и от стратегии борьбы с ВИЧ она, судя по всему, не зависит.

- Ученые нашли причину необычно высокой смертности людей в самом начале жизни — это отбор против унаследованных от родителей мутаций. Теперь стало ясно, откуда на кривой смертности человека появляется провал в районе 9 лет — в этот момент отбор уже закончился, а возрастное снижение выживаемости еще не набрало силу. Что касается старения, то, судя по маркерам биологического возраста, оно начинается вместе с внутриутробным развитием, где-то в первые недели жизни человека.

- Физики продемонстрировали телепортацию фотона с одного кремниевого чипа на другой: они находились на расстоянии 10 метров друг от друга. По словам авторов, их работа может пригодиться в более масштабных проектах на интегральной оптике, которые применимы в сфере квантовой связи и вычислений. Речь идет не только о квантовом компьютере, но и о квантовой сети, реализованной на оптических принципах. Повышение точности передачи данных даст физикам возможность создавать более эффективные средства связи, работающих на основе квантовой телепортации.

- Илон Маск повесил в твиттере картинку с четырьмя строчками физических выражений из теоретической физики, которая впервые появилась в сообществе Meme-Theoretic Theoretical Physics Memes. N+1 разбирался в упоминаемых в меме теориях и попытался описать, в чем соль - речь идет о действительно переднем крае физики.

- Известно, что у истоков разработок атомной бомбы стоял итальянский физик Энрико Ферми. Но интересно то, что в свое время он принес клятву верности фашистской партии. Подробности — в материале N+1 в рубрике "Физика XX века".

- Благодаря моделям, построенным с помощью систем дифференциальных уравнений, мы знаем, что если вакцинировать 95 процентов детей, то корью заболеет совсем немного человек. В этом материале можно узнать, как математика помогает бороться с инфекциями.