Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бобровый экоапокалипсис, терапия микродозами ЛСД и портрет женщины каменного века по "березовой жвачке"

Фото: Vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Датские ученые составили портрет древней охотницы-собирательницы и микробов из ее рта по остаткам ДНК в окаменевшей жвачке из березового дегтя. Это скорее всего была женщина с темной кожей, темно-каштановыми волосами и голубыми глазами. Она жила 5700 лет назад и была охотницей-собирательницей. Питалась как животной, так и растительной пищей, а во рту ее жили приблизительно те же виды бактерий и вирусов, что и у современных людей, включая патогенные.

- Первые клинические испытания микродоз ЛСД против болезни Альцгеймера показали безопасность терапии при регулярном приеме у здоровых пожилых людей. На следующих этапах исследователям предстоит выяснить, как микродозинг действуют на организм пациентов и влияет ли терапия на симптомы болезни Альцгеймера. Пока же никаких серьезных побочных эффектов и нарушений сознания обнаружить не удалось.

- Ученые подсчитали, что антитела к круглым червям токсокарам есть у каждого пятого человека на планете — просто у некоторых заражение, к счастью, прошло бессимптомно. Токсокары - круглые паразитические черви, которые могут попасть в организм человека из кошачьих, собачьих и лисьих экскрементов. Если же человеку досталась личинка, то она может мигрировать из кишечника и осесть внутри других органов, например, глаз.

- Эксперименты на мышах показали, что время сна и бодрствования сильнее сдвигает желтоватое освещение. При равной интенсивности наиболее сильное влияние на "внутренние часы" организма оказывает не синий свет, как считалось раньше, а желтый. Предположительно, это позволяет верно настраивать степень активности животного при сильных изменениях освещенности в пределах светового дня, например если облака скрыли солнце.

- Фольклорист и антрополог Никита Петров по просьбе N+1 рассказал о деталях загадочной легенды об окаменевшей за осквернение иконы Зои из Куйбышева и о том, как конструируется и легализуется религиозное чудо.

- Умные очки и браслет, датчики считывания данных ЭКГ, температуры тела и уровень стресса, мобильное приложение для заказа транспорта — в партнерском материале N+1 рассказал подробно, как гаджеты спасают жизнь в Арктике.

- Бобры пережили почти полное истребление, но смогли выжить и вернуться в прежние места обитания, а порой им удалось захватить и новые. В этом материале можно узнать, что это значит для нас и будет ли в России бобровый экоапокалипсис.

- В партнерском материале N+1 рассказал, что уже умеют роботы-учителя, в каких областях их еще нужно доводить до ума и чем будут заниматься представители новой профессии — инженеры данных в образовании.